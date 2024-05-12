В первое воскресенье после Пасхи отмечается народный праздник Красная горка. История праздника берет начало еще в языческой Руси.
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В первое воскресенье после Пасхи отмечается народный праздник Красная горка. История праздника берет начало еще в языческой Руси.