В Новокузнецке отремонтировали 5 км дорог на пяти улицах

В Новокузнецке завершен ремонт дорожного покрытия на пяти улицах. Работы в полном объеме выполнены на улице Косыгина (от Ильинского шоссе до кольцевой развязки), улицах Кузнецова, Куйбышева, Фесковской и Байдаевском шоссе.