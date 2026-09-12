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Царьград

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В Новокузнецке отремонтировали 5 км дорог на пяти улицах

В Новокузнецке отремонтировали 5 км дорог на пяти улицах

В Новокузнецке завершен ремонт дорожного покрытия на пяти улицах. Работы в полном объеме выполнены на улице Косыгина (от Ильинского шоссе до кольцевой развязки), улицах Кузнецова, Куйбышева, Фесковской и Байдаевском шоссе.

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