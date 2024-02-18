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Свежие комментарии

Полиция Шри-Ланки объяснила, почему не завела дело после скандала с российскими туристами

Девушки не успели подать заявление в установленном порядке. Полиция Шри-Ланки не стала открывать уголовное дело после скандала с домогательствами сотрудников отеля к двум туристкам из России, поскольку те не успели подать заявление.

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