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Мальцев об Алтыбармакяне: «Ему в «Чикаго» говорят: «Ты едешь в фарм». Бармен отвечает: «Стопэ. Тренировки – это тренировки. А игра – это игра. Дайте шанс»

Михаил Мальцев рассказал о разговоре Андрея Алтыбармакяна с руководством «Чикаго».  В минувшем сезоне нападающий провел в АХЛ за «Рокфорд» 65 матчей и набрал 31 (10+21) очко.

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