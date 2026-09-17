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Орловские медики три недели боролись за жизнь 27-летнего пациента

Орловские медики три недели боролись за жизнь 27-летнего пациента

Медики кардиологического отделения №1 спасли жизнь 27-летнего орловца. Мужчина попал в больницу с приёма в одном из частных медицинских центров Орла.

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