В Татарстане завершены все объекты капремонта по федеральным и республиканским программам

В Татарстане все объекты капремонта по федеральным и республиканским программам завершены. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, чьи слова приводит пресс-служба Раиса РТ.
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