Источник 360.ru: на севере Москвы произошла драка со стрельбой

Два самокатчика вступили в словесную перепалку с водителем каршеринга и двумя пассажирами. Завязалась драка, во время которой один из молодых людей на самокате выстрел несколько раз в машину, сообщил источник 360.
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