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Türkiye: главы МИД Ирана не должно было быть на борту разбившегося вертолета

Türkiye: главы МИД Ирана не должно было быть на борту разбившегося вертолета

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие пассажиры разбившегося вертолета, на котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, изначально должны были лететь на другом вертолете, пишет издание Türkiye со ссылкой на источник в иранских службах безопасности.

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