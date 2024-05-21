Türkiye: главы МИД Ирана не должно было быть на борту разбившегося вертолета

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие пассажиры разбившегося вертолета, на котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, изначально должны были лететь на другом вертолете, пишет издание Türkiye со ссылкой на источник в иранских службах безопасности.