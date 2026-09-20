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Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии

Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии

Трасса "Новороссия" и другие ключевые дороги ДНР и ЛНР приходят в себя после 40-дневной летней кампании Зеленского – "принуждения России к миру".

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