Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии

Трасса "Новороссия" и другие ключевые дороги ДНР и ЛНР приходят в себя после 40-дневной летней кампании Зеленского – "принуждения России к миру".
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