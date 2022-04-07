Екатерина Юрлова: «Решение о карьере пока на паузе. Я должна все хорошо взвесить, но до подготовительного сезона все будет озвучено»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова рассказала о том, когда примет решение о дальнейшей карьере.

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