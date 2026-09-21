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Две дочери Леонида Агутина выросли в разных странах и почти не жили с отцом. Почему Полина оказалась в Европе, а Лиза — у дедушки в Майами

Две дочери Леонида Агутина выросли в разных странах и почти не жили с отцом. Почему Полина оказалась в Европе, а Лиза — у дедушки в Майами

У Леонида Агутина две дочери, и обе росли далеко от него. Старшая Полина — в Европе с матерью. Младшая Лиза — уже в семье Агутина и Анжелики Варум — с детства жила в Майами у родственников по маминой линии.

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