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Удар в спину: Серая армия внутри России ждёт, чья возьмёт

Удар в спину: Серая армия внутри России ждёт, чья возьмёт

Суть войны Военная спецоперация России на Украине стала лишь кризисным проявлением, горячей фазой уже долгого объективного исторического процесса, который характеризуется противостоянием совершенно антагонистических мировоззрений – традиционалистского, основанного на тысячелетнем духовном и социальном опыте человечества и воплощённого в народах России, с одной стороны, и с другой – либерального, предполагающего отрицание и слом Божьего замысла о человеке, ведущего человечество к самоуничтожению и воплощённого в коллективном Западе во главе с США и Англией.

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