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Закон, порядок, государство

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Прокуратура организовала проверку по факту возгорания недостроя во Владивостоке

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания недостроя во Владивостоке

Прокуратура г. Владивостока организовала проверку по факту пожара на строящемся объекте по адресу Океанский проспект, 52 во Владивостоке, сообщает ИА UssurMedia, со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

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