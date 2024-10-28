Из Курской области, судя по всему, решено никого из ВСУ не выпускать, — Сладков

МБ Михаил Бердников Думаю,что за 30 лет промывки мозгов от славян мало что осталось,- им бы в ЕС с хорошей з/платой,хорошей едой и отдыхом. А за то,что прорыв в Курскую область с мародёрством,издевательствами и угоном мирных жителей должен быть ответ!

ФЮ Фаина Юсупова Кто вас просил приходить сюда и убивать народ свой же,чтобы угодить своему наркоману Зеленскому и Америке и стать гейевропу?За эти земли в Отечественную войну ваши предки ценою своей жизни освобождали земли от таких мразей как вы бендеровцев-предателей.Теперь отвечать будете и гореть вам в аду.