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Русская весна

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  • Игорь Васиков
    А еще Одесскую и Николаевскую.Россия намерена о...
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    Построить там зоны и пусть нацики отстраивают заново. Вот вам и щирые мигранты!Из Курской област...
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Из Курской области, судя по всему, решено никого из ВСУ не выпускать, — Сладков

Из Курской области, судя по всему, решено никого из ВСУ не выпускать, — Сладков

Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков сообщает, что из Курской области, судя по всему, решено никого из ВСУ не выпускать.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Думаю,что за 30 лет промывки мозгов от славян мало что осталось,- им бы в ЕС с хорошей з/платой,хорошей едой и отдыхом. А за то,что прорыв в Курскую область с мародёрством,издевательствами и угоном мирных жителей должен быть ответ!
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2 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Кто вас просил приходить сюда и убивать народ свой же,чтобы угодить своему наркоману Зеленскому и Америке и стать гейевропу?За эти земли в Отечественную войну ваши предки ценою своей жизни освобождали земли от таких мразей как вы бендеровцев-предателей.Теперь отвечать будете и гореть вам в аду.
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2 час.
Игорь Васиков
Построить там зоны и пусть нацики отстраивают заново. Вот вам и щирые мигранты!
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1 час.

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