Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков сообщает, что из Курской области, судя по всему, решено никого из ВСУ не выпускать.
Из Курской области, судя по всему, решено никого из ВСУ не выпускать, — Сладков
Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Думаю,что за 30 лет промывки мозгов от славян мало что осталось,- им бы в ЕС с хорошей з/платой,хорошей едой и отдыхом. А за то,что прорыв в Курскую область с мародёрством,издевательствами и угоном мирных жителей должен быть ответ!
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2 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Кто вас просил приходить сюда и убивать народ свой же,чтобы угодить своему наркоману Зеленскому и Америке и стать гейевропу?За эти земли в Отечественную войну ваши предки ценою своей жизни освобождали земли от таких мразей как вы бендеровцев-предателей.Теперь отвечать будете и гореть вам в аду.
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2 час.
Игорь Васиков
Построить там зоны и пусть нацики отстраивают заново. Вот вам и щирые мигранты!
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1 час.
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