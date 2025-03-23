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Фредерик Вассер: «Финишировали в 20 секундах позади «Макларена» на дистанции в 60 кругов. С учетом повреждения болида Леклера, отставание не так уж велико»

Руководитель «Феррари» подвел итоги Гран-при Китая, высказавшись о гонке своих пилотов, а также объяснив решение перевести Льюиса Хэмилтона на тактику с двумя пит-стопами.

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