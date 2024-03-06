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  • Зоя Копань
    Сейчас после всех этих поджогов по всей стране на ЖД, рилейных шкафов, надо просто наклеить на этих шкафах предупрежд...Четверо пензенцев...
  • Бобкина Татьяна
    А кому она нужна  эта Лолита.Она и в разных шоу использовалась для массовости.Надоела жуть как!«Милявская и сека...
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Всегда в поле зрения: канал «Наука» выпускает познавательный фильм о наружной рекламе

Всегда в поле зрения: канал «Наука» выпускает познавательный фильм о наружной рекламе

Проект «Большой скачок» — научно-популярная познавательная линейка о достижениях российской и мировой науки, цель которой — рассказать в интересной и доступной форме о вещах и явлениях, которые окружают человека в повседневной жизни, и о том, как они влияют на жизнь самого человека.

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