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Евгений Попов
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Геннадий Бережнов
Очень хорошо и во время. Но они как обычно язык глубоко засунули и всё отвергают. Натура у них дура!
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vitaly yanushkevich
Я вижу что 100 процентов госдепартамента это потенциальные клиенты психиатра, бедные штаты, госдеп ведёт их к могиле.
В Сенате США приг...
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