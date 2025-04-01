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  • Вадим Кузнецов
    Потрясающе. Что ни пенсионер, то миллионер. 690 тысяч доларов - неплохо идля мошенников, и для пенсионера.Мошенники обманул...
  • Eduard
    Причем они такие все.Дело не в чиновниках,сделайте любого сантехника чиновником эффект будит тот же!"Такие вот богаты...
  • Eduard
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"Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая воен...

⚡️Группа из 50 сенаторов США заявили, что они готовы проголосовать за ужесточение санкций, если Москва откажется участвовать в мирном процессе по Украине, меры будут включать 500% пошлины против стран, закупающих российскую нефть, газ и уран.

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