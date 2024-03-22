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«Трёхтонники» идут на фронт: ФАБ-3000 способны помочь с изоляцией ТВД уничтожением мостов

«Трёхтонники» идут на фронт: ФАБ-3000 способны помочь с изоляцией ТВД уничтожением мостов

После известий о том, что российская военная промышленность наращивает обороты по выпуску мощнейших авиационных бомб ФАБ-3000, военные эксперты обсуждают возможные варианты развития события в следствия их применения.

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