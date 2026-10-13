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FiNE NEWS

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Двор больше не укрытие: за какие парковочные ошибки водителя могут наказать у дома

Возле собственного дома многие водители чувствуют себя увереннее, чем на незнакомой улице. Кажется, что знакомый двор давно изучен, соседи привыкли к машинам, а свободное место у подъезда можно занять без лишних вопросов.

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