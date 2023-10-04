В РФ предъявлены обвинения военному руководству Украины. Решение Следственного комитета

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) предъявил обвинения в совершении террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории России четырем представителям высшего военного руководства Украины.
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