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Более 85% опрошенных россиян считают себя патриотами

Более 85% опрошенных россиян считают себя патриотами

Подавляющее большинство россиян – 86% – по результатам опроса ФОМ, назвали себя патриотами. Чувство патриотизма в стране растет: половина респондентов (50%) уверены, что за последние годы количество патриотов в России увеличилось.

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