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Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, кому на самом деле был нужен теракт в "Крокусе"

Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, кому на самом деле был нужен теракт в "Крокусе"

Ларри Джонсон считает, что теракт в "Крокус Сити Холле" может быть выгоден именно ЗападуБывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, проанализировав теракт в подмосковном "Крокусе", пришёл к выводу, что его организаторы таким образом пытались ослабить Путина.

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