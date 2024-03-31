Ларри Джонсон считает, что теракт в "Крокус Сити Холле" может быть выгоден именно ЗападуБывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, проанализировав теракт в подмосковном "Крокусе", пришёл к выводу, что его организаторы таким образом пытались ослабить Путина.
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