Ларри Джонсон считает, что теракт в "Крокус Сити Холле" может быть выгоден именно ЗападуБывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, проанализировав теракт в подмосковном "Крокусе", пришёл к выводу, что его организаторы таким образом пытались ослабить Путина.