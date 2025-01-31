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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие по контракту ЛенВО совершенствуют навыки стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7

Военнослужащие по контракту ЛенВО совершенствуют навыки стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7

В ходе практических занятий бойцы отрабатывают стрельбы по силуэтным мишеням условного противника под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт.

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