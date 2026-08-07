Диетолог Залетова: в день можно съедать не более 300 г дыни

Здоровым людям можно съедать не более 200-300 г дыни в день. Об этом "Москве 24" рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.