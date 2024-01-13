Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Наталья Варлей: Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?!

Наталья Варлей: Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?!

Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»! Жизнь кипела и бурлила! Слава нашего цирка, Большого и Малого театров, МХАТа, БДТ – гремела по всему миру!                                А переполненные залы консерваторий и концертных залов…                 Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?! Неправда и то, что «было нечего носить»! Да, не было куч шмотья.

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Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Люди тогда были гораздо добрее, дружнее и счастливее. Все были уверены в завтрашнем дне. Никому даже в голову не могло прийти что завтра твои деньги сгорят в огне инфляции или, тем более, их кто-то стащит. А если для кого-то счастье заключается в количестве сортов колбасы на полках магазинов, то это говорит об их интеллекте, вернее о его отсутствии.
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3 час.
Виктор Галкин
Автор, ты сам то понял что написал?
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2 час.
вага карлито
Да  по поводу сотворения кумиров  согласен!  Не понял причем тут атеизм!) Западный образ жизни лично для меня всегда был и остается профанацией! Человек где родился там и пригодился! К тому же с такой нашей историей  настоящие русские  ущербными себя никогда не считали! Я верю в предназначение высокое человека потому и отрицаю все иллюзии! Нужно сначала определиться в чем они! Я определился и мне уже  убеждения свои менять ни к чему!))
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55 мин.

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