Наталья Варлей: Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?!

Люди тогда были гораздо добрее, дружнее и счастливее. Все были уверены в завтрашнем дне. Никому даже в голову не могло прийти что завтра твои деньги сгорят в огне инфляции или, тем более, их кто-то стащит. А если для кого-то счастье заключается в количестве сортов колбасы на полках магазинов, то это говорит об их интеллекте, вернее о его отсутствии.

вага карлито

Да по поводу сотворения кумиров согласен! Не понял причем тут атеизм!) Западный образ жизни лично для меня всегда был и остается профанацией! Человек где родился там и пригодился! К тому же с такой нашей историей настоящие русские ущербными себя никогда не считали! Я верю в предназначение высокое человека потому и отрицаю все иллюзии! Нужно сначала определиться в чем они! Я определился и мне уже убеждения свои менять ни к чему!))