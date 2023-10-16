Разработана нейросеть для идентификации фейковых лиц на фото и видео

В Университете МИСИС создали нейросеть для проверки подлинности изображения лиц. Загружать изображения для проверки можно через специально разработанное веб-приложение, также предусмотрена возможность анализа в реальном времени через камеру компьютера, об этом «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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