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Начались раскопки Кодорской крепости в Абхазии

Начались раскопки Кодорской крепости в Абхазии

Раскопки Кодорской крепости начались в Абхазии, в рамках исследования Великой абхазской стены, 16 октября сообщает Sputnik.

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