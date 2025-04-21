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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сиэтл» уволил Байлсму с поста главного тренера. Клуб занял 13-е место на Западе с 35 победами в 82 играх

Дэн Байлсма возглавил «Кракен» в мае 2024 года. Под его руководством клуб одержал 35 побед в 82 играх сезона-2024/25.

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