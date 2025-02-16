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Царьград

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Николаев в огне: Русские "Герани" достигли своих целей, последствия попали на видео

Николаев в огне: Русские "Герани" достигли своих целей, последствия попали на видео

В Николаеве после серии взрывов загорелся объект критической инфраструктуры. Подробнее об этом рассказал Виталий КимГлава областной военной администрации Виталий Ким в ходе минувшей ночи несколько раз сообщал о воздушной тревоге.

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Комментарии
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Гена Саваторов
хорошо, но мало. надо западные области бандерлогии сравнять с землёй.
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19 час.
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