Вредоносный код в гифках: мошенники вышли на новый уровень

Жителей просят обезопасить себя, тщательно следя за обновлениями своего смартфона и приложений.Мошенники начали использовать новый хитроумный способ для кражи личных данных — с помощью GIF-открыток, в которые встроены вредоносные коды и ссылки на фишинговые сайты.