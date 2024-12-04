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Царьград

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  • Амара Карпова
    Зато чиновники и депутаты с жиру бесятся🤮💩Где тут справедливость? Когда во власти придут порядочные, чистоплотные л...У трети нет денег...
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Вредоносный код в гифках: мошенники вышли на новый уровень

Вредоносный код в гифках: мошенники вышли на новый уровень

Жителей просят обезопасить себя, тщательно следя за обновлениями своего смартфона и приложений.Мошенники начали использовать новый хитроумный способ для кражи личных данных — с помощью GIF-открыток, в которые встроены вредоносные коды и ссылки на фишинговые сайты.

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