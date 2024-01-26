«Аббревиатура RB в названии не означает Racing Bulls», – представитель экс-AlphaTauri

«Аббревиатура RB в названии не означает Racing Bulls», – представитель экс-AlphaTauriVisa Cash App RBПредставитель экс-AlphaTauri дал понять, что не стоит называть команду Racing Bulls, как указано в обновленном заявочном листе FIA.
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