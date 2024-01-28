Спикер Джонсон: Байден может сам разрешить миграционный кризис на границе США

Спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон выразил мнение, в соответствии с которым американский президент Джо Байден в состоянии самостоятельно разрешить кризис с мигрантами, разгоревшийся на границе Техаса и Мексики.
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