Спикер Джонсон: Байден может сам разрешить миграционный кризис на границе США

Спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон выразил мнение, в соответствии с которым американский президент Джо Байден в состоянии самостоятельно разрешить кризис с мигрантами, разгоревшийся на границе Техаса и Мексики.