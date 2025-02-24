В День защитника Отечества салоне красоты у Парка Победы порезали и изнасиловали администратора. Полицию и скорую ей вызвала прохожая.
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В День защитника Отечества салоне красоты у Парка Победы порезали и изнасиловали администратора. Полицию и скорую ей вызвала прохожая.