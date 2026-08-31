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Россияне хотят видеть свои города технологичными, но считают их пока недостаточно современными

Россияне хотят видеть свои города технологичными, но считают их пока недостаточно современными

Большинство россиян считают, что передовые технологии должны активнее внедряться в городскую среду. При этом только 31% называют свои города инновационными, а 37% — технологичными.

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