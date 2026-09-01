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SPLETNIK

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Как Оксана Самойлова, Екатерина Климова, Божена Рынска, Анна Седокова и другие звёзды отметили 1 сентября

Как Оксана Самойлова, Екатерина Климова, Божена Рынска, Анна Седокова и другие звёзды отметили 1 сентября

Летние каникулы подошли к концу и детей знаменитостей ждёт новый учебный год. Spletnik продолжает показывать, как селебрити и их наследники отметили 1 сентября.

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