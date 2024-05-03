Надежный, 7-местный, почти без недостатков — хороший «японец» за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил рынок 7-местных кроссоверов и назвал самые живучие модели. Ситуация в следующем: за восьмилетнюю Тойоту RAV4 с вариатором и пробегом свыше 100 тысяч км сейчас просят 2,5 млн рублей.