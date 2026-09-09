Почему Кремль больше не спешит с миром на Украине

Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт оказалась убедительнее большинства предвыборных прогнозов.
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