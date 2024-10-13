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ВСУ отыгрываются на жителях Курской области за неудачи на фронте

ВСУ отыгрываются на жителях Курской области за неудачи на фронте

Украинские боевики обозлились на жителей Курской области после ряда чувствительных поражений на фронте.

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