Раскрыты новые подробности гибели украинца в Испании

Незадолго до своей смерти 33-летний украинец, расстрелянный в испанском городе Аликанте, пригласил в гости бывшую девушку, пишет портал "Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины.
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