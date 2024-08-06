Этот сумасшедший твист: лучшие танцевальные сцены из 1960-х

С нами не соскучишься!

Этот сумасшедший твист! «Просто представьте, что вытираете салфеткой зад и одновременно обеими ногами давите окурок», - эта остроумная инструкция по обучению танцевать твист была придумана совсем не героем Моргунова из культовой советской комедии «Кавказская пленница».