Этот сумасшедший твист: лучшие танцевальные сцены из 1960-х

Этот сумасшедший твист! «Просто представьте, что вытираете салфеткой зад и одновременно обеими ногами давите окурок», - эта остроумная инструкция по обучению танцевать твист была придумана совсем не героем Моргунова из культовой советской комедии «Кавказская пленница».
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