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Индия отреагировала на одобрение Конгрессом США санкционного законопроекта против России и Ирана

Индия отреагировала на одобрение Конгрессом США санкционного законопроекта против России и Ирана

Индия приняла к сведению решение американского Конгресса одобрить законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана и намерена защитить свои торговые и экономические интересы.

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