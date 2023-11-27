СПБ-биржа подала на банкротство. Об этом сообщается в арбитражном деле. Ранее сообщалось, что попавшая под санкции торговая площадка "СПб биржа" планирует оценить объем активов, которые не попали под ограничения, и разработать механизмы их распределения и возврата клиентам вместе с участниками рынка.