СПБ-биржа подала на банкротство. Об этом сообщается в арбитражном деле. Ранее сообщалось, что попавшая под санкции торговая площадка "СПб биржа" планирует оценить объем активов, которые не попали под ограничения, и разработать механизмы их распределения и возврата клиентам вместе с участниками рынка.
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