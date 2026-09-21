Долги по ЖКХ и алиментам начнут учитывать при одобрении ипотеки

Также в показатель долговой нагрузки намерены внести платежи по договорам рассрочки Банки обяжут включать в расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика задолженность по услугам ЖКХ, алиментам и иным имущественным обязательствам.
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