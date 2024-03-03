Беру фарш и обычный лаваш. Очень вкусный обед или ужин на сковороде: мясные рулеты из лаваша

Лаваш сейчас популярен во всем мире. Благодаря этой армянской лепешек можно приготовить большое количество блюд.
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