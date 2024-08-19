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Китай

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Представитель Минобороны КНР: морское и воздушное патрулирование Китая вблизи острова Хуанъяньдао является легитимным

Пекин, 16 августа /Синьхуа/ -- Проведение Южной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ совместных морских и воздушных патрулирований вблизи острова Хуанъяньдао в Южно-Китайском море /ЮКМ/ является легитимной мерой, направленной на защиту прав и интересов Китая, реагирование на меняющуюся обстановку и защиту региональной стабильности, заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

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