Представитель Минобороны КНР: морское и воздушное патрулирование Китая вблизи острова Хуанъяньдао является легитимным

Пекин, 16 августа /Синьхуа/ -- Проведение Южной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ совместных морских и воздушных патрулирований вблизи острова Хуанъяньдао в Южно-Китайском море /ЮКМ/ является легитимной мерой, направленной на защиту прав и интересов Китая, реагирование на меняющуюся обстановку и защиту региональной стабильности, заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.