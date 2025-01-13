Россиянка описала поездку на Кубу фразой «логика загорает под пальмой»

Российская путешественница побывала на Кубе и перечислила противоречивые особенности этой страны. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».
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