Товарищеские матчи. «Ювентус» играет с «Базелем», «МЮ» встретится с «Рексхэмом», «Боруссия» против «Рот-Вайсс Оберхаузен»

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки. В субботу « Ювентус » играет с « Базелем », « Манчестер Юнайтед » проведет матч с « Рексхэмом », дортмундская « Боруссия » встретится с «Рот-Вайсс Оберхаузен».
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