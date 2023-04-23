smi.today

4 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Краинцы живут по анекдоту: "Опять хочу в Париж! Ты был в Париже? Нет, опять хочу..." Хотелка только и работает!!!Будем захватывать...
  • Игорь Морозов
    подавишься быдлота.Будем захватывать...
  • Grandad
    Кто у нас сейчас командует военными? И что понимать под словом военный?«Идет предательст...

CCTV: Антироссийские санкции усилили процесс дедолларизации в мире

CCTV: Антироссийские санкции усилили процесс дедолларизации в мире

Китайский телеканал CCTV рассказал, что из-за американской санкционной «финансовой бомбы», предназначенной для России, мир ускорил процесс отказа от доллара, в результате чего существование американской валютной системы оказалось под угрозой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх