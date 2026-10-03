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Литва, захотевшая получить ядерное оружие, стала утопать в мусоре

Литва, которая ранее одобрила размещение ядерного оружия на своей территории, столкнулась с масштабным мусорным кризисом.

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